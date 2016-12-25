Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лугано- : -Автомобилист
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Футбол  Челси- : -Борнмут
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Дания (U-20)
Хоккей  США (U-20)- : -Латвия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Капризов стал капитаном молодежной сборной России

Источник:  ФХРКомментарии

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным определил капитана и ассистентов капитана команды на стартующий в понедельник молодежный чемпионат мира.

Капитаном будет нападающий Кирилл Капризов, нападающий Данила Квартальнов и защитник Егор Рыков станут ассистентами капитана.

«Это высокая честь и большая ответственность для меня, – приводит слова Капризова официальный сайт ФХР. – Приложу все усилия, чтобы проявить себя как настоящий капитан и лидер команды. Знаю, как молодежный чемпионат мира популярен в нашей стране и как много болельщиков будут не спать ночами и следить за играми. Чувствуем эту поддержку и будем стараться порадовать всех результатом и игрой.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Матч МЧМ Канада – Россия начнется с минуты молчанияМатч молодежного чемпионата мира между сборными России и Канады начнется с минуты молчания в память о людях, погибших 25 декабря при крушении самолета Минобороны в Адлере, сообщает пресс-служба ФХР.Мнение канадского эксперта: «Россия останется без медали. Золото возьмет Швеция»Мнение канадского эксперта: «Россия останется без медали. Золото возьмет Швеция»Интересный твит я увидел у Сергея Федотова – скаута национальной сборной России по хоккею, а также комментатора матчей НХЛ на «Евроспорте».Взгляд заокеанских СМИ: «Наш план – увезти Капризова в 2018 году в Америку»Взгляд заокеанских СМИ: «Наш план – увезти Капризова в 2018 году в Америку»Уже завтра в Торонто и Монреале стартует молодежный чемпионат мира. И вот что о сборной России пишет канадская пресса.Сборная США назвала состав на молодежный чемпионат мираСтал известен состав молодежной сборной США на чемпионат мира. Об этом сообщает официальный сайт американской федерации хоккея.Наставник молодежной сборной России Валерий Брагин огласил состав на ЧМТренерский штаб молодежной сборной России по хоккею во главе с Валерием Брагиным огласил состав команды на чемпионат мира, который пройдет в Канаде. В составе вошли 23 хоккеиста.Одна шайба за три матча. Наша «молодежка» не готова к битве с канадцами на МЧМ?Одна шайба за три матча. Наша «молодежка» не готова к битве с канадцами на МЧМ?При подготовке к молодежному чемпионату мира, который начнется уже на следующей неделе, сборная России результативностью не порадовала.Кирилл Капризов: Проделанная перед МЧМ работа не должны пройти даромФорвард молодежной сборной России Кирилл Капризов подвел итоги контрольного матча со Швецией (0:4) перед стартом чемпионата мира в Монреале и Торонто.Валерий Брагин: Игрокам было очень полезно понять, какой уровень хоккея их ждет на МЧМГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин оценил игру команды в контрольном матче со Швецией (0:4).Российская «молодежка» проиграла контрольный матч шведамМолодежная сборная России по хоккею уступила команде Швеции в выставочном матче, предшествующем чемпионату мира (0:4).Денис Гурьянов: Когда выходишь на игру, не думаешь о том, что в команде пять пятерок, а на ЧМ поедет – только четыреФорвард молодежной сборной России Денис Гурьянов прокомментировал контрольный матч с Данией (2:1 OT), в рамках подготовки к чемпионату мира в Торонто и Монреале.Валерий Брагин: Атака беспокоит, но резервы естьГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги контрольного матча с Данией (2:1 OT) в Кингстоне.СКА обыграл молодежную сборную России в товарищеском матчеСКА выиграл у молодежной сборной России на тренировочном сборе в Новогорске со счетом 2:0.СКА сыграет с молодежной сборной России в Новогорске14 декабря СКА отправился в Новогорск на сбор, связанный с перерывом на матчи Кубка Первого канала.«В Канаде в нас кидали осьминогами». Нападающий от Игоря Захаркина на МЧМ-2017«В Канаде в нас кидали осьминогами». Нападающий от Игоря Захаркина на МЧМ-2017Форвард «Салавата Юлаева» Михаил Воробьев – о сходствах Захаркина и Брагина, неудачном старте уфимцев в КХЛ, и злобной канадской публике.Шестеркин, Афиногенов и Капризов примут участие в Матче звезд КХЛСтали известны фамилии еще 12 хоккеистов, которые примут участие в Матче звезд КХЛ-2017.Молодежная сборная России может сыграть со СКА в НовогорскеМолодежная сборная России ведет переговоры со СКА о проведении товарищеского матча перед отправлением на чемпионат мира в Канаду, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Брагин.Илья Самсонов: Кошечкин сказал, чтобы без золота я не возвращалсяГолкипер «Магнитки» и молодежной сборной России Илья Самсонов рассказал о том, какое напутствие дал ему перед чемпионатом мира партнер по «Металлургу» Василий Кошечкин.Валерий Брагин: Если Самсонов будет в порядке, у второго номера будет максимум игра с латышамиГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин объявил расклад по вратарям на чемпионат мира в Монреале и Торонто.«Филадельфия» не отпустила Проворова на МЧМЗащитник «Филадельфии» Иван Проворов не сыграет за сборную России на молодежном чемпионате мира, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Брагин.«Рядом с Лайне понимаешь: можно пробиться и в НХЛ». Русский вратарь среди финнов«Рядом с Лайне понимаешь: можно пробиться и в НХЛ». Русский вратарь среди финновГолкипер ТПС Александр Георгиев – о переезде из Воскресенска в Финляндию, МЧМ-16 и лагере экс-вратаря «Ак Барса», который изменил его жизнь.

Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Кирилл Капризов
Кирилл Капризоввсе новости
Данила Квартальнов
Данила Квартальноввсе новости
Егор Рыков
Егор Рыковвсе новости
Молодежный ЧМ
Молодежный ЧМтаблицакалендарьстатистикатексты/новости