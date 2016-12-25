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Демпси может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Источник:  ESPNКомментарии

Полузащитник «Сиэтл Саундерс» Клинт Демпси может завершить карьеру. У игрока есть проблемы с сердцем.

Как сообщил генеральный менеджер «Сиэтла» Гарт Лагервей, вопрос продолжения Клинтом карьеры пока не решен.

«Вопрос по пополнению команды в январе пока остается открытым. Это зависит от здоровья Демпси. От того, сможет ли он играть в футбол, на каком уровне и как долго. Этого мы пока не знаем. И было бы немного рискованно тратить деньги на приобретения, не зная, что будет с Клинтом», - цитирует Лагервея ESPN.

Отметим, что из-за проблем с сердцем Демпси не играл с августа. В минувшем сезоне 33-летний полузащитник провел 19 матчей за команду и забил десять мячей при одной голевой передаче. 

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