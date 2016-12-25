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«Тоттенхэм» готов предложить «Шальке» 30 миллионов фунтов за Майера

Источник:  The SunКомментарии

Полузащитник «Шальке» Макс Майер может стать игроком «Тоттенхэма». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Sun, за игрока «шпоры» готовы отдать 30 миллионов фунтов. Трансфер может состояться летом, когда до окончания контракта Майера с «Шальке» останется один год.

В текущем сезоне 21-летний Макс Майер провел 21 матч за «Шальке» во всех турнирах и забил один мяч при четырех голевых передачах.

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