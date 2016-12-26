Матч МЧМ Канада – Россия начнется с минуты молчания

Матч молодежного чемпионата мира между сборными России и Канады начнется с минуты молчания в память о людях, погибших 25 декабря при крушении самолета Минобороны в Адлере, сообщает пресс-служба ФХР.

25 декабря произошла авиакатастрофа Ту-154, который следовал по маршруту Москва-Адлер-авиабаза Хмеймим (Сирия). Среди 92 членов экипажа и пассажиров этого рейса были артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, журналисты «Первого канала», телеканалов «Звезда» и НТВ».

Напомним, чемпионат мира среди молодежных команд пройдет в Канаде с 26 декабря по 5 января 2017 года.

Матч Канада - Россия состоится 27 декабря и начнется в 04:00 по московскому времени.