НБА. «Сан-Антонио» принимает «Чикаго», «Лейкерс» сыграет с «Клипперс» и другие матчи. Онлайн
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.
НБА
Регулярный чемпионат
26 декабря
Матч
Кливленд - Голден Стэйт - 109:108
Место и дата
25 декабря 22:30, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Сан-Антонио - Чикаго - 87:76 Перерыв
Место и дата
26 декабря 01:00, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 декабря 04:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
26 декабря 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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