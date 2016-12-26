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НБА. «Сан-Антонио» принимает «Чикаго», «Лейкерс» сыграет с «Клипперс» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.

НБА
Регулярный чемпионат
26 декабря

Матч

Кливленд - Голден Стэйт - 109:108

Место и дата

25 декабря 22:30, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Сан-Антонио - Чикаго - 87:76 Перерыв

Место и дата

26 декабря 01:00, AT&T Центр, Онлайн-трансляция

Матч

Оклахома - Миннесота

Место и дата

26 декабря 04:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Лейкерс - Клипперс

Место и дата

26 декабря 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция

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