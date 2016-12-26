Бывший игрок «Автомобилиста» Палушай першел в минское «Динамо»
Американский
нападающий Аарон Палушай стал игроком минского «Динамо», сообщает «Р-Спорт».
По
информации источника, 27-летний форвард заключил контракт с белорусским клубом,
рассчитанный до конца сезона.
«Палушай
подписал контракт до конца сезона с минским «Динамо», хоккеист
присоединится к команде в Давосе на Кубке Шпенглера», - сообщил агентству
источник близкий к ситуации.
Напомним, в
сезоне-2014/15 Палушай играл за «Автомобилист» и «Медвешчак» и набрал в общей
сложности 21 (7 голов + 14 передач) очко в 58 матчах.
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