Бывший игрок «Автомобилиста» Палушай першел в минское «Динамо»

Американский нападающий Аарон Палушай стал игроком минского «Динамо», сообщает «Р-Спорт».

По информации источника, 27-летний форвард заключил контракт с белорусским клубом, рассчитанный до конца сезона.

«Палушай подписал контракт до конца сезона с минским «Динамо», хоккеист присоединится к команде в Давосе на Кубке Шпенглера», - сообщил агентству источник близкий к ситуации.

Напомним, в сезоне-2014/15 Палушай играл за «Автомобилист» и «Медвешчак» и набрал в общей сложности 21 (7 голов + 14 передач) очко в 58 матчах.