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Мария Шарапова: Просыпаться в доме, где собралась вся семья и праздновать Рождество - волшебно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Мария Шарапова поздравила всех с Рождеством.

«Веселого Рождества! Едва пришла в себя после торжеств, которые были прошлой ночью, но просыпаться в доме, где собралась вся семья и праздновать с ними Рождество - волшебно», - написала Шарапова в твиттере.

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