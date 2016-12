Мария Шарапова: Просыпаться в доме, где собралась вся семья и праздновать Рождество - волшебно

Российская теннисистка Мария Шарапова поздравила всех с Рождеством.

«Веселого Рождества! Едва пришла в себя после торжеств, которые были прошлой ночью, но просыпаться в доме, где собралась вся семья и праздновать с ними Рождество - волшебно», - написала Шарапова в твиттере.

Merry Berry 🎄!!! Barely awake from last night festivities but waking up with a full house of family and celebrating Christmas is magic. pic.twitter.com/jL3GI760eg