Мария Шарапова: Просыпаться в доме, где собралась вся семья и праздновать Рождество - волшебно

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Шарапова проиграла олимпийской чемпионке Монике Пуиг в выставочном матче Экс-первая ракетка Мария Шарапова уступила в выставочном матче пуэрториканской теннисистке Монике Пуиг.

Шарапова обошла Винус Уильямс в рейтинге самых популярных теннисисток 2016 года Российская теннисистка Мария Шарапова стала 11-й в рейтинге самых популярных теннисисток 2016 года. Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

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