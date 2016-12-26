«Спартак» и «Милан» договорились о переходе Луиса Адриано

Московский «Спартак» и «Милан» согласовали все условия сделки по переходу бразильского форварда Луиса Адриано, сообщает Webcalcio.

По информации источника, за 29-летнего форварда красно-белые заплатят четыре миллиона евро, а сам игрок перейдет в московский клуб в первых числах января.

Бразильский нападающий заключит контракт, рассчитанный на 3,5 года, по которому он будет получать 4,5 миллиона евро в год.

За миланский клуба Адриано сыграл 36 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

С 2007 по 2015 год форвард играл за донецкий «Шахтер», за который он забил 128 мячей и отдал 41 результативную передачу в 265 встречах.