Матевос Исаакян: Я считаю свой сезон в GP3 провальным

Российский автогонщик, пилот SMP Racing Матевос Исаакян, выступающий в минувшем сезоне в «Формуле V8 3,5» и GP3 подвел итоги уходящего года.

«Если говорить о GP3, то я считаю свой сезон провальным. В начале плохие результаты были обусловлены моими ошибками, но на последних трех-четырех этапах были заметны просчеты и со стороны команды. Техника подводила нас достаточно часто, и показать ничего по сути не удалось.

В «Формуле V8 3.5» дела шли лучше. После сложного начала мы добились прогресса. Он был виден уже в середине сезона, но у нас возникали проблемы в гонках. Но потом мы смогли его продемонстрировать, показав несколько хороших результатов. Уже в Ле-Кастелле, когда я квалифицировался четвертым, мы понимали, что можем бороться за подиумы и даже победы, и в итоге это доказали. Так что мне кажется в «Формуле V8 3.5» сезон был достаточно успешным – я сумел показать, на что способен.

В целом, пересаживаться из GP3 в 3.5 оказалось достаточно легко. Но вот наоборот – очень сложно», - сказал Иcаакян Motorsport.com.

Напомним, в минувшем сезоне 18-летний россиянин принял участие в 14 гонках «Формулы V8 3,5» и 70-ю очками занял девятое место в личном зачете пилотов, а в GP3 с 17-ю очками расположился на 17-й строчке, проведя 18 гонок.