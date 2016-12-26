Матевос Исаакян: Я считаю свой сезон в GP3 провальным
Российский
автогонщик, пилот SMP Racing Матевос Исаакян, выступающий в минувшем сезоне в «Формуле V8 3,5» и GP3 подвел итоги уходящего
года.
«Если говорить о GP3, то я считаю свой сезон
провальным. В начале плохие результаты были обусловлены моими ошибками, но на
последних трех-четырех этапах были заметны просчеты и со стороны команды.
Техника подводила нас достаточно часто, и показать ничего по сути не удалось.
В «Формуле V8 3.5» дела шли лучше. После сложного
начала мы добились прогресса. Он был виден уже в середине сезона, но у нас
возникали проблемы в гонках. Но потом мы смогли его продемонстрировать, показав
несколько хороших результатов. Уже в Ле-Кастелле, когда я квалифицировался
четвертым, мы понимали, что можем бороться за подиумы и даже победы, и в итоге
это доказали. Так что мне кажется в «Формуле V8 3.5» сезон был достаточно
успешным – я сумел показать, на что способен.
В целом, пересаживаться из GP3 в 3.5 оказалось
достаточно легко. Но вот наоборот – очень сложно», - сказал Иcаакян Motorsport.com.
Напомним, в минувшем сезоне 18-летний россиянин
принял участие в 14 гонках «Формулы V8 3,5» и 70-ю очками занял девятое место в личном зачете пилотов,
а в GP3 с 17-ю очками
расположился на 17-й строчке, проведя 18 гонок.