«Кливленд» одержал пятую победу кряду, обыграв «Голден Стэйт»
Источник: Reuters
В матче
регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз»
со счетом 109:108 (25:27, 27:28, 28:32, 29:21).
Победу
хозяевам площадки принес бросок Кайри Ирвинга за 3,4 секунды до окончания
встречи.
Самым
результативным в матче стал игрок «Кливленда» Леброн Джеймс, в его активе 31
очко и 13 подборов.
«Кливленд»
одержал пятую победу кряду и лидирует в Западной конференции, а «Голден Стэйт»
занимает первую строчку на Западе.
В следующем туре «Уорриорз» 29 декабря примет «Торонто», а «Кавальерс» 27 декабря сыграет на выезде с «Детройтом».
НБА Кливленд - Голден Стэйт - 109:108 25 декабря 22:30, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
Кливленд - Голден Стэйт - 109:108
25 декабря 22:30, Квикен Лоанс Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически