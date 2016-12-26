Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лугано- : -Автомобилист
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Футбол  Челси- : -Борнмут
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Дания (U-20)
Хоккей  США (U-20)- : -Латвия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Квинси Промес – главная цель «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно

Источник:  MirrorКомментарии

«Ливерпуль» в зимнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, сообщает Mirror.

По информации источника, Юрген Клопп хотел приобрести немца Дракслера, но тот перешел в «Пари Сен-Жермен». Теперь немецкий наставник ливерпульского клуба назвал главной трансферной целью голландского полузащитника красно-белых.

Напомним, Промес в текущем сезоне принял участие в 14 матчах «Спартака», в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» и «Милан» договорились о переходе Луиса АдрианоМосковский «Спартак» и «Милан» согласовали все условия сделки по переходу бразильского форварда Луиса Адриано, сообщает Webcalcio.«Тоттенхэм» готов предложить «Шальке» 30 миллионов фунтов за МайераПолузащитник «Шальке» Макс Майер может стать игроком «Тоттенхэма». Об этом сообщают британские СМИ.«Амкар» на место Джикии рассматривает защитника «Луча-Энергии» Грицаенко«Амкар» ищет замену защитнику Георгию Джикии, который вскоре, вероятно, покинет пермскую команду.Украинский журналист: «Динамо» согласно было продать Хачериди в «Зенит» за 8 млн евроЖурналист украинских телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас рассказал о ходе переговоров «Зенита» с киевским «Динамо» по трансферу защитника Евгения Хачериди.Эмин Махмудов: Благодарен Карпину, что позвал в «Спартак»…Эмин Махмудов: Благодарен Карпину, что позвал в «Спартак»…Полузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов рассказал о смене гражданства, переезде в Португалию, проблемах с тренером и спартаковском прошлом.Андрей Ещенко: Спартаковский дух – это когда на каждый матч приходит по 30 тысяч болельщиков, и ты не можешь ошибитьсяЗащитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что такое, по его мнению, спартаковский дух.Промес встретил Рождество в компании ДепаяПолузащитник «Спартака» Квинси Промес отпраздновал Рождество вместе с хавбеком «МЮ» Мемфисом Депаем. Об этом свидетельствует фотография игрока в Instagram.Андрей Ещенко: Сделаю татуировку в честь «Спартака»Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сказал, что намерен сделать себе татуировку в честь своей нынешней команды.«Челси» хочет приобрести у «Атлетико» Облака на замену КуртуаГолкипер «Атлетико» Ян Облак может стать игроком «Челси». Об этом сообщают испанские СМИ.«Спартак» выкупит у «Лацио» права на МаурисиоМосковский «Спартак» планирует выкупить права на защитника Маурисио у римского «Лацио».Гендиректор «Крыльев Советов»: По Цаллагову пока никакой определенности нетГенеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о слухах про переход защитника Ибрагима Цаллагова в другой клуб в зимнее трансферное окно.Джо Харт летом может оказаться в «Челси»Арендованный «Торино» вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт летом может стать игроком «Челси», сообщает The Mirror.Глушаков обменялся футболками с болельщиком Иваном Выродовым (видео)Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков встретился с фанатом команды, ставшим известным благодаря своей фразе «Глушаков — это похороны».Юрген Клопп: «Ливерпуль» не становился чемпионом с 1990 года. Давайте же сделаем этоГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп верит в то, что команде по силам стать чемпионом Англии в текущем сезоне.«Заявление агента Витселя можно воспринимать как угрозу». Обзор Ловчева«Заявление агента Витселя можно воспринимать как угрозу». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского Спорта» Евгений Ловчев – о главных событиях последних дней.Эмин Махмудов: Рано в «Спартак» пошел, но не жалеюПолузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов рассказал, почему не смог заиграть в «Спартаке».Эменике отправился в Москву на переговоры со «Спартаком»Нигерийский нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике вылетел в Москву на переговоры со «Спартаком», сообщает AMK Gazete.«Зенит» проведет переговоры о переходе Цаллагова в понедельникЗащитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в «Зените».Евгений Хачериди: Мне ничего не сообщали об интересе со стороны «Зенита»Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Зенит».Бывший вратарь «Спартака» Георгий Ломая завершил карьеруБывший голкипер московского «Спартака» и сборной Грузии Георгий Ломая завершает спортивную карьеру.

Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы