Квинси Промес – главная цель «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно

Андрей Ещенко: Спартаковский дух – это когда на каждый матч приходит по 30 тысяч болельщиков, и ты не можешь ошибиться

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что такое, по его мнению, спартаковский дух.