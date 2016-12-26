Квинси Промес – главная цель «Ливерпуля» в зимнее трансферное окно
«Ливерпуль»
в зимнее трансферное окно попытается приобрести полузащитника «Спартака» Квинси
Промеса, сообщает Mirror.
По
информации источника, Юрген Клопп хотел приобрести немца Дракслера, но тот
перешел в «Пари Сен-Жермен». Теперь немецкий наставник ливерпульского клуба
назвал главной трансферной целью голландского полузащитника красно-белых.
Напомним,
Промес в текущем сезоне принял участие в 14 матчах «Спартака», в которых забил
шесть мячей и отдал семь результативных передач.
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