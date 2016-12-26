Юрий Петров: Авангард» реализовал наши ошибки, а мы не смогли

Нападающий «Трактора» Юрий Петров прокомментировал поражение команды от «Авангарда» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- В принципе, могли, конечно, выиграть, ну или хотя бы вытянуть игру, моменты были. «Авангард» реализовал наши ошибки, а мы не смогли.

Усталость дала о себе знать в решающие моменты?

- Возможно. Все равно это четвертая игра на выезде и усталость небольшая есть. Может быть, мы где-то торопились, но, повторюсь, моменты были. Доминик Фурх тоже хорошо сыграл.

- Многие хоккеисты отметили, что этот выезд стал тяжелее, чем полет на Дальний Восток и Китай.

- Да, довольно таки неприятный выезд. Нам пришлось лететь на Запад, потом обратно и получилось в совокупности даже дальше, чем на Дальний Восток. Как-то странно все было, в первый раз такое.

- Две победы в четырех матчах результат удовлетворительный?

- Вот именно, что удовлетворительный. Выиграли бы все матчи, получили бы пятерочку, три – четверочку, ну а две победы – троечка.

Это был заключительный матч в 2016-м году.

- Да, так как мы с болельщиками больше не встретимся ни дома, ни на выезде, хочу пожелать им хорошо встретить Новый год, а еще лучше провести его на позитиве (улыбается). Пусть продолжают за нас так же хорошо болеть, а мы будем еще лучше играть. Ну и самое главное, конечно, всем крепкого здоровья!