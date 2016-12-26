Юрий Петров: Авангард» реализовал наши ошибки, а мы не смогли
Нападающий «Трактора»
Юрий Петров прокомментировал поражение команды от «Авангарда» (1:3) в матче
регулярного чемпионата КХЛ.
- В принципе, могли, конечно, выиграть, ну или хотя
бы вытянуть игру, моменты были. «Авангард» реализовал наши ошибки, а мы не
смогли.
Усталость
дала о себе знать в решающие моменты?
- Возможно. Все равно это четвертая игра на выезде
и усталость небольшая есть. Может быть, мы где-то торопились, но, повторюсь,
моменты были. Доминик Фурх тоже хорошо сыграл.
- Многие
хоккеисты отметили, что этот выезд стал тяжелее, чем полет на Дальний Восток и
Китай.
- Да, довольно таки неприятный выезд. Нам пришлось
лететь на Запад, потом обратно и получилось в совокупности даже дальше, чем на
Дальний Восток. Как-то странно все было, в первый раз такое.
- Две победы
в четырех матчах результат удовлетворительный?
- Вот именно, что удовлетворительный. Выиграли бы
все матчи, получили бы пятерочку, три – четверочку, ну а две победы – троечка.
Это был
заключительный матч в 2016-м году.
- Да, так как мы с болельщиками больше не встретимся ни дома, ни на выезде, хочу пожелать им хорошо встретить Новый год, а еще лучше провести его на позитиве (улыбается). Пусть продолжают за нас так же хорошо болеть, а мы будем еще лучше играть. Ну и самое главное, конечно, всем крепкого здоровья!