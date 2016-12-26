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Китайский клуб предложил Турану 50 млн евро за три года

Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Китайский футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» объявил об интересе к полузащитнику «Барселоны» Арда Турану, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации издания, китайский клуб предложил 29-летнему турецкому футболисту трехлетний контракт, по которому он заработает за это время 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Туран в составе каталонского клуба сыграл 19 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал семь результативных передач. 

Напомним, что «Гуанчжоу» возглавляет бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш. Также в команде играет экс-нападающий команды из Санкт-Петербурга - Халк.

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