33 очка Олдриджа помогли «Сан-Антонио» разгромить «Чикаго»
В матче
регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Сперс» на домашней площадке разгромил «Чикаго
Буллз» со счетом 119:100 (36:25, 19:25, 32:26, 32:24).
Самым результативным стал игрок хозяев площадки
Ламаркус Олдридж, в активе которого 33 очка.
«Сперс» занимает второе место в Западной
конференции, а «Чикаго», проигравший третий матч кряду, расположился на девятом
месте на Востоке.
В следующем туре «Сан-Антонио» 29 декабря примет «Финикс Санс», а «Чикаго» двумя днями ранее сыграет с «Индианой».
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Сан-Антонио - Чикаго - 119:100
Место и дата
26 декабря 01:00, AT&T Центр, Онлайн-трансляция
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