Сергей Карякин: Надеюсь, мы покажем хороший результат на «Дакаре»

Российский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин поделился ожиданиями о предстоящем ралли-марафоне «Дакар»-2017.

«Да, в 2016 году у меня были шансы подняться на подиум. О целях на 2017-й говорить сложно, главное получить позитивные эмоции и удовольствие от гонки. Думать о результате заранее неправильно. Конкурентов много, и в этом году будет серьезное противостояние. Участие в ралли примут гонщики, которые уже побеждали на «Дакаре»

Мы доработали двигатель, получили на десять лошадиных сил больше. Это должно помочь на горных участках. Доработали систему подачи топлива, систему охлаждения, поиграли с развесовкой. Все это понемногу складывается в большой объем работы. Надеюсь, мы покажем хороший результат», - цитирует Карякина Autsport.com.ru.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» будет проходить со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.