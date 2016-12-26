Димитрис Итудис: Подходим к матчу с «Енисеем» со всей серьезностью
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тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего
матча с «Енисеем», который состоится в рамках Единой Лиги ВТБ.
«Енисей»
– команда с атлетичными «большими» и опытными защитниками, которые любят играть
быстро. Мы уже встречались с красноярцами, понимаем, чего ожидать и подходим к
матчу со всей серьезностью», - сказал Итудис.
Напомним, матч ЦСКА – «Енисей» состоится сегодня, 26 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
26 декабря 19:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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