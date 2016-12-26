Димитрис Итудис: Подходим к матчу с «Енисеем» со всей серьезностью

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Енисеем», который состоится в рамках Единой Лиги ВТБ.

«Енисей» – команда с атлетичными «большими» и опытными защитниками, которые любят играть быстро. Мы уже встречались с красноярцами, понимаем, чего ожидать и подходим к матчу со всей серьезностью», - сказал Итудис.

Напомним, матч ЦСКА – «Енисей» состоится сегодня, 26 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.