ЦСКА – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)

В понедельник, 26 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА сыграет с ярославским «Локомотивом».

Встреча пройдет в ледовом дворце спорта ЦСКА и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Армейцы с 97-ю очками занимают второе место в Западной конференции, а железнодорожники в ней же расположились двумя строчками ниже, имея в активе 73 очка.

Отметим, команды уже встречались в этом сезоне. Тогда победу одержала ярославская команда со счетом 3:1.

Добавим, что у московской команды из-за травмы не сыграет Стефан Да Коста и Ян Муршак, а у «Локомотива» по той же причине игру пропустит Егор Коршков.

КХЛ

Регулярный чемпионат