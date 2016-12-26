ЦСКА – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)
В
понедельник, 26 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА сыграет с ярославским «Локомотивом».
Встреча пройдет в ледовом дворце спорта ЦСКА и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Армейцы с 97-ю очками занимают второе место в Западной конференции, а
железнодорожники в ней же расположились двумя строчками ниже, имея в активе 73
очка.
Отметим, команды уже
встречались в этом сезоне. Тогда победу одержала ярославская команда со счетом
3:1.
Добавим, что у московской
команды из-за травмы не сыграет Стефан Да Коста и Ян Муршак, а у «Локомотива» по
той же причине игру пропустит Егор Коршков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
26 декабря 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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