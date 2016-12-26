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«Лугано» - «Автомобилист». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В понедельник, 26 декабря в первом матче группы Торриани в Кубке Шпенглера сыграют швейцарский «Лугано» с российским «Автомобилистом».

Встреча пройдет в Давосе на льду «Вайллант-Арены» и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Отметим, что последний раз команды встречались 30 декабря 2015 года и тогда швейцарская команда одержала вверх со счетом 3:0.

Кубок Шпенглера
Группа Торриани
1-й тур

Матч

Лугано - Автомобилист

Место и дата

26 декабря 17:00, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция

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