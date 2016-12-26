«Лугано» - «Автомобилист». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)
В
понедельник, 26 декабря в первом матче группы Торриани в Кубке Шпенглера
сыграют швейцарский «Лугано» с российским «Автомобилистом».
Встреча пройдет в Давосе на льду «Вайллант-Арены» и начнется в 17:00 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Отметим, что последний раз команды встречались 30 декабря 2015 года и
тогда швейцарская команда одержала вверх со счетом 3:0.
Кубок Шпенглера
Группа Торриани
1-й тур
Матч
Место и дата
26 декабря 17:00, Вейлант Арена, Онлайн-трансляция
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