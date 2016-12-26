Футболисты «Арсенала» отказались от рождественской вечеринки из-за неудачных результатов
Футболисты лондонского
«Арсенала» решили не проводить традиционную рождественскую вечеринку из-за
неудачных результатов команды, сообщает Daily Mirror.
По информации издания, все игроки команды сошлись во мнении, что болельщики не поймут празднования и развлечения футболистов после серии поражений.
Merry Christmas 🎄😊 pic.twitter.com/hKkhpH29pX— TheArsenalFoundation (@AFC_Foundation) 25 декабря 2016 г.
Стоит отметить, что все же футболисты собрались на базе команды, сделали общее рождественское фото и пообщались с юными болельщиками.
#Repost @juniorgunners ・・・ What a great day we had at the #JGChristmasParty yesterday! 150 JGs got to spend some time with their @arsenal heroes including @petrcech , @m10_official , @granitxhaka , @alexoxchamberlain & @alexis_officia1 ! To check out more photos click on the link in our bio. Merry Christmas!
«Канониры» расположились на четвертой строчке
турнирной таблицы, имея в активе 34 очка. Последние два матча лондонцы
проиграли, сначала «Эвертону» (1:2), а затем «Манчестер Сити» (1:2).
Напомним, что сегодня, 26 декабря «Арсенал» в рамках 18-го тура английской премьер-лиги примет «Вест Бромвич».
Матч
Место и дата
26 декабря 18:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция