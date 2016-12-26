Футболисты «Арсенала» отказались от рождественской вечеринки из-за неудачных результатов

Футболисты лондонского «Арсенала» решили не проводить традиционную рождественскую вечеринку из-за неудачных результатов команды, сообщает Daily Mirror.

По информации издания, все игроки команды сошлись во мнении, что болельщики не поймут празднования и развлечения футболистов после серии поражений.



Стоит отметить, что все же футболисты собрались на базе команды, сделали общее рождественское фото и пообщались с юными болельщиками.

«Канониры» расположились на четвертой строчке турнирной таблицы, имея в активе 34 очка. Последние два матча лондонцы проиграли, сначала «Эвертону» (1:2), а затем «Манчестер Сити» (1:2).

Напомним, что сегодня, 26 декабря «Арсенал» в рамках 18-го тура английской премьер-лиги примет «Вест Бромвич».