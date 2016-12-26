«Оклахома» дома обыграла «Миннесоту»
В матче регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашней площадке обыграла «Миннесоту Тимбервулвз» со счетом 112:100 (23:27, 34:26, 29:22, 26:25).
Самым
результативным стал игрок хозяев площадки Рассел Уэстрбрук, в его активе 31
очко и 15 передач.
«Оклахома»
одержала третью победу к ряду и расположилась на шестой строчке в Западной
конференции, а «Миннесота» в ней же занимает 14-е место.
В следующем туре «Тандер» 28 декабря сыграет на выезде с «Майами Хит», в «Тимбервулвз» днем ранее примут «Атланту».
НБА
Регулярный чемпионат
Матч
Оклахома - Миннесота - 112:100
Место и дата
26 декабря 04:00, Оклахома Сити Арена, Онлайн-трансляция
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