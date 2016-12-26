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Переход Адриано в «Спартак», невероятная победа «Кливленда» и 50 млн евро Турана. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Переход Адриано в «Спартак», невероятная победа «Кливленда» и 50 млн евро Турана. Главные новости утра
Источник: Reuters

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.

1. Итальянские СМИ сообщают, что «Спартак» и Милан согласовали условия сделки по трансферу Луиса Адриано.

2. «Ливерпуль» после неудачи с покупкой Дракслера, назвал главной целью зимнего трансферного окна Квинси Промеса.

3. Юрий Розанов признан лучшим комментатором года по версии читателей форума абонентов «НТВ-Плюс».

4. Китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд» предложил Турану трехлетний контракт, по которому он заработает 50 миллионов евро.

5. Футболисты лондонского «Арсенала» решили не проводить традиционную рождественскую вечеринку из-за неудачных результатов команды.

6. Австрийская компания по производству напитков «Ред Булл» решила приобрести контрольный пакет акций лондонского футбольного клуба «Вест Хэм».

7. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин назвал нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби лучшим другом.

8. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов встретил Рождество вместо с соотечественниками голкипером «Коламбуса» Сергеем Бобровским и хоккеистом «Детройта» Алексеем Марченко.

9. В НБА лидер Восточной конференции «Кливленд» принял лидера Запада «Голден Стэйт». Победу с перевесом в одно очко одержали хозяева площадки - 109:108, а победный бросок был выполнен за три секунды до сирены.

10. Российский гонщик в классе квадроциклов Сергей Карякин поделился ожиданиями о предстоящем ралли-марафоне «Дакар»-2017.

Блог дня:1959–1964. Советский футбол во времена Хрущева

Цитата дня: Сергей Гимаев: Сборная России не боится канадцев

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