Рональдиньо: В «Барселоне» восхищаются игрой Коутиньо

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо высказался о возможном трансфере своего соотечественника Фелиппе Коутиньо в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что сине-гранатовые планируют приобрести полузащитника «Ливерпуля» летом 2017 года.

«Надеюсь, Коутиньо после травмы наберет былые кондиции и продолжит демонстрировать великолепный футбол. В минувшем сезоне он был одним из лучших игроков Европы, и я знаю, что его игрой восхищается «Барселона».

Конечно, «Ливерпуль» постарается его удержать, поскольку Юрген Клопп выстроил игру вокруг него. Но, когда ты выступаешь на таком уровне, за тобой обязательно будут следить лучшие клубы мира. Это вполне нормально», – цитирует Рональдиньо The Sun.