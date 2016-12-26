Антонио Конте: Очень сложно выиграть конкуренцию у такого форварда, как Диего Коста

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался об игре форварда Миши Батшуайи, отметив, что ему трудно выиграть борьбу за место в основе у другого нападающего «синих» – Диего Косты.



«Доволен отношением Миши к тренировкам. Очевидно, этот игрок нацелен на улучшение своих качеств. Мы очень много работаем с ним. Особенно над тактикой. Вижу в его глазах огромное желание и мотивацию.



Конечно, Батшуайи хочет больше играть, но это не так просто, когда у тебя в конкурентах такой нападающий, как Диего Коста. Он демонстрирует великолепный футбол, забивая много голов, но я повторюсь: для Батшуайи важно продолжать работу над собой.



Очень сложно сравнивать этих футболистов, но если мы начнем это делать, то первое, чем они отличаются, это возраст. Миши – молодой игрок, которому важно находиться рядом с Костой. Он может многому научиться у него», – приводит слова Конте Goal.