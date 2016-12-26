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Агент Хамеса: Мой клиент не покинет «Реал» зимой

Источник:  ASКомментарии

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, рассказал о планах своего клиента.

«Хамес не покинет команду этой зимой», – цитирует Мендеша AS.

Ранее сообщалось, что футболист является главной трансферной целью «Челси», который готов выложить за него 75 млн фунтов. Также сообщалось, что он мог перейти в лондонский клуб минувшим летом, но тогда руководство «Реала» ответило отказом. По последней информации, «синие» отказались от покупки футболиста, посчитав его переоцененным

По информации испанских СМИ, Хамес недоволен своим положением в стане «сливочных» и намерен перейти в другую команду. Причиной тому послужило недоверие со стороны наставника команды Зинедина Зидана.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 70 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.

«Хамеса раздражают сомнения Зидана». Все о конфликте игрока и тренера

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