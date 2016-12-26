Дьяченко поднялась на 20-ю строчку в чемпионской гонке WTA

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Дьяченко вышла в финал турнира ITF в Анкаре Российская теннисистка Виталия Дьяченко вышла в финал турнира ITF в Анкаре.

Дьяченко вышла в финал квалификации турнира ITF в Санкт-Петербурге Российская теннисистка Виталия Дьяченко, занимающая в рейтинге WTA 673-е место, в полуфинале квалификации турнира ITF Neva Cup одержала победу над своей соотечественницей Ольгой Пучковой в двух сетах (6:3, 7:6).

Матч россиянки Дьяченко на US Open попал под подозрение в договорном характере Матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису между россиянкой Виталией Дьяченко и швейцарской спортсменкой Тимеа Бачински попал в число подозрительных в возможном договорном характере, сообщает The New York Times.

Дьяченко уступила Бачински, взяв всего два гейма в первом раунде US Open-2016 Россиянка Виталия Дьяченко не сумела выйти во второй круг Открытого чемпионата США в Нью-Йорке.

Рейтинг WTA. Россиянки Куличкова и Дьяченко вошли в первую сотню На официальном сайте WTA опубликовали новый теннисный рейтинг.

Серена Уильямс: Не хочу отвечать на скандальные вопросы Американская теннисистка Серена Уильямс ответила на вопрос о том, что ее соперница по первому кругу US Open россиянка Виталия Дьяченко вышла на корт с травмой.

Павлюченкова поднялась на 18 пунктов в Чемпионской гонке WTA В понедельник был опубликован обновленный рейтинг Чемпионской гонки WTA. Россиянка Мария Шарапова осталась на втором месте.

Четыре россиянки улучшили позиции в первой сотне рейтинга WTA В понедельник был опубликован обновленный рейтинг WTA. В первую десятку ворвалась Каролина Плишкова из Чехии - восьмое место, она стала финалисткой турнира в Стэнфорде.

Дьяченко проиграла Томлянович на турнире в Стэнфорде Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла в первом круге турнира в Стэнфорде (США).

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Шарапова вернулась на второе место в чемпионской гонке WTA Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась на второе место в чемпионской гонке WTA, опередив Симону Халеп из Румынии.

Шарапова вернулась на второе место рейтинга WTA Российская теннисистка Мария Шарапова поднялась на второе место в рейтинге WTA. 28-летняя Шарапова, дошедшая до полуфинала «Уимблдона», опередила Симону Халеп из Румынии и Петру Квитову из Чехии.

Шесть россиянок опустились в Чемпионской гонке WTA В понедельник был опубликован обновленный рейтинг Чемпионской гонки WTA. Россиянка Мария Шарапова осталась на третьем месте.

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Шарапова сыграет с Контой в первом круге Уимблдона Четвертая ракетка мира Мария Шарапова в первом круге женского одиночного разряда Уимблдона сыграет с Джоанной Контой из Великобритании, которая занимает 146-е место в рейтинге WTA.

Семь россиянок опустились в Чемпионской гонке WTA В понедельник был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. Россиянка Мария Шарапова осталась на третьем месте.

Шарапова осталась на четвертом месте в рейтинге WTA В понедельник был опубликован обновленный рейтинг WTA. В первой десятке изменений не произошло.

Шарапова осталась на третьем месте в Чемпионской гонке WTA В понедельник был опубликован обновленный рейтинг чемпионской гонки WTA. В первой десятке изменений не произошло.

Шарапова сохранила четвертое место в рейтинге WTA, Дьяченко поднялась на 12 мест В понедельник был опубликован обновленный рейтинг WTA. Россиянка Мария Шарапова сохранила четвертое место.