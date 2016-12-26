Дьяченко поднялась на 20-ю строчку в чемпионской гонке WTA
Российская теннисистка Виталия Дьяченко поднялась на 20-ю строчку в новой версии чемпионской гонки WTA от 26 декабря.
Отметим, что в топ-10 входят три россиянки — Евгения Родина, Екатерина Александрова и Наталья Вихлянцева.
Чемпионская гонка WТА
26 декабря
1 (1). Чжан Шуай (Китай) – 235.
2 (2). Евгения Родина (Россия) – 218.
3 (3). Пэн Шуай (Китай) – 190.
4 (4). Далма Галфи (Венгрия) – 185.
5 (5). Екатерина Александрова (Россия) – 160.
5 (5). Катрин Беллис (США) – 160.
7 (7). Се Шувэй (Тайвань) – 151.
8 (8). Наталья Вихлянцева (Россия) – 147.
9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) – 143.
10 (38). Ивана Йорович (Сербия) – 123.
…
20 (60). Виталия Дьяченко (Россия) – 77.
25 (23). Ирина Хромачёва (Россия) – 61.
33 (31). Анастасия Фролова (Россия) – 51.
49 (79). Маргарита Лазарева (Россия) – 37.
61 (86). Вероника Кудерметова (Россия) – 32.
63 (55). Анна Калинская (Россия) – 30.
63 (9999). Полина Монова (Россия) – 30.
80 (140). Вероника Мирошниченко (Россия) – 27.
85 (113). Анна Блинкова (Россия) – 26.
85 (76). Марта Пайгина (Россия) – 26.