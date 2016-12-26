19 очков Мозгова помогли «Лейкерс» победить «Клипперс»
Баскетболисты «Лейкерса» на домашней арене нанесли поражение «Клипперсу».
Встреча, прошедшая сегодня, 26 декабря, завершилась со счетом 111:102 в пользу хозяев паркета.
Лучшими игроками матча стали Джамал Кроуфорд и Джей Джей Редик, набравшие по 22 очка, а весомый вклад в победу своей команды внес россиянин Тимофея Мозгова, на счету которого 19 очков.
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Матч
Место и дата
26 декабря 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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