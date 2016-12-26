Владимир Хрюнов: Осталось разобраться с тем, кто будет противником Устинова

Владимир Хрюнов, представляющий интересы 39-летнего российского тяжеловеса Александра Устинова сообщил дату проведения следующего боя своего подопечного.

- Сейчас ситуация немного замерла из-за рождественских праздников. Александр должен провести бой за титул регулярного чемпиона WBA, соперником станет или Бриггс, или Окендо. Решение примет WBA, третьего варианта быть не может. Я недавно был в Лондоне, и наш английский сопромоутер Фрэнк Уоррен подтвердил рабочую дату боя, 25 февраля, и бюджет вечера бокса. Осталось разобраться с тем, кто будет противником Александра.

Город, в котором пройдет матч, пока не определен. Могу сказать, что тендера на организацию боя не будет - обоим боксерам было сделано соответствующее предложение, и они его приняли. Проблема заключается в том, что Устинов - единственный из трех, кто реально собирается драться.

Александр уже приступил к подготовке к бою, который пройдет 25 февраля, - передает слова Хрюнова «Р-Спорт».

Напомним, что поединок между временным чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA Луисом Ортисом и Александром Устиновым, назначенный на 17 сентября, не состоялся по причине отказа кубинца. Ортис был лишен звания, а россиянин сохранил право на титульный матч.

Добавим, что Устинов одержал на ринге 33 победы и потерпел одно поражение.

