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«Крылья Советов» проведут сборы в Турции и Испании

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Как сообщает официальный сайт «Крыльев Советов», во время зимней паузы в РФПЛ клуб проведет три зарубежных сбора.

Отмечается, что 9 января самарская команда прибудет в Белек, где будет базироваться в отеле Regnum. Первый сбор пройдет по 21 января включительно, в ходе которого «Крылья» проведут одну контрольную игру 20 января.

Второй сбор намечен на 25 января. Состоится он в в Турции, после чего 7 февраля клуб вернется на родину. Во время второго сбора «Крылья Советов» сыграют три контрольных матча. 

Также сообщается, что с 11 по 25 февраля клуб будет работать в Испании.

Напомним, по итогам первой половины сезона самарская команда занимает 12 место в таблице чемпионата России, набрав после 17-ти туров 15 очков.

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