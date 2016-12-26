«Крылья Советов» проведут сборы в Турции и Испании

Как сообщает официальный сайт «Крыльев Советов», во время зимней паузы в РФПЛ клуб проведет три зарубежных сбора.



Отмечается, что 9 января самарская команда прибудет в Белек, где будет базироваться в отеле Regnum. Первый сбор пройдет по 21 января включительно, в ходе которого «Крылья» проведут одну контрольную игру 20 января.



Второй сбор намечен на 25 января. Состоится он в в Турции, после чего 7 февраля клуб вернется на родину. Во время второго сбора «Крылья Советов» сыграют три контрольных матча.



Также сообщается, что с 11 по 25 февраля клуб будет работать в Испании.



Напомним, по итогам первой половины сезона самарская команда занимает 12 место в таблице чемпионата России, набрав после 17-ти туров 15 очков.