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Фабрисио Вердум: Жду предложения от UFC, готов драться с любым соперником

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердум рассказал, как обстоят дела с его выступлением на турнире UFC 207, который состоится в эту пятницу, 30 декабря.

Напомним, бразилец должен был провести второй поединок против Кейна Веласкеса, однако, последний получил травму и Спортивная комиссия штата Невада запретила американцу проводить бой. 

«Сейчас я жду предложения от руководства UFC. Готов провести бой против любого соперника. У меня богатый опыт. Я всегда противостоял самым сильным бойцам мира. Если бы я кого-то боялся, никогда бы не занимался этим делом», – цитирует Вердума MMA Fighting.

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