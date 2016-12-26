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Александр Усик: С удовольствием проведу бой против Гассиева

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик высказался о возможном поединке против россиянина Мурата Гассиева.

«Бой с чемпионом WBC британцем Тони Белью невозможен, так как он будет драться с Дэвидом Хэем. Чемпиону WBA Денису Лебедеву нужно защищать пояс против официального претендента, который определится в бою победителя боя между Бейбутом Шуменовым и Юниером Дортикосом. А если промоутеры Гассиева договорятся, то с удовольствием проведу такой бой», – приводит слова Усика Allboxing.ru со ссылкой на телеканал «Интер».

Ранее промоутер Мурата Гассиева Леон Маргулес рассказал о том, что такой поединок может состояться 18 марта в Нью-Йорке. В тот же вечер чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин сразится с американцем Дэниэлом Джейкобсом. 

Напомним, Гассиев отобрал чемпионский пояс IBF в первом тяжелом весе у соотечественника Дениса Лебедева. Александр Усик в крайнем бою нокаутировал южноафриканца Тхабисо Мчуну.

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