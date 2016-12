Менеджер Хабиба опроверг информацию о поединке с Фергюсоном на турнире UFC 209

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал информацию об утверждении поединка против американца Тони Фергюсона на турнире UFC 209, который состоится в марте следующего года.



Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Ариэль Хельвани, написав следующее: «Пообщался с представителем команды Хабиба. Вся информация о поединке с Тони не соответствует действительности. Это ложная новость».

Spoke to @TeamKhabib’s mgr @AliAbdelaziz00 about reports that Khabib vs. Ferguson is done for 209. “100% not true,” he said. “Fraud report.”