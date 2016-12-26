Майк Кинэн: Россия перестала быть «электростанцией», которая производила много талантливых игроков

Бывший главный тренер сборной Канады и магнитогорского «Металлурга» Майк Кинэн сравнил составы сборной Канады и России.

- У Канады гораздо больший выбор игроков, чем у кого-либо еще. Глубина состава такова, что она могла выставить на Кубок мира две команды, и вторая была бы конкурентоспособна по высшему разряду. Россия же, как мы знаем, на некоторое время перестала быть той «электростанцией» в хоккее, которая была раньше и производила множество талантливых игроков. В какой-то момент она отстала, но не думаю, что ей потребуется слишком много времени, чтобы ускориться, - передает слова Кинэна официальный сайт НХЛ.

Напомним, Майк Кинэн в 1994 году привел «Нью-Йорк Рейнджерс» к победе в розыгрыше Кубка Стэнли, а сборная Канады под его руководством выиграла Кубок Канады в 1987 и 1991 годах.