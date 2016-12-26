Тренер Ковалева: Уорд не сможет стать лучше в реванше с Сергеем

Джон Дэвид Джексон, тренер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, высказался о возможном реванше против американца Андре Уорда.



Напомним, Ковалев и Уорд провели поединок в Лас-Вегасе 19 ноября. Все трое арбитров отдали победу американцу с одинаковым счетом 114:113. Таким образом, Уорд отобрал у Сергея чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. Отметим, что в контракте на первый поединок было оговорено право россиянина на реванш в случае поражения.



«Что Уорд может сделать иначе, чтобы стать лучше в реванше? Сильнее бить он не сможет, двигаться быстрее тоже – иначе это будет просто беготня. Он упал, и это был не самый сильный удар. Что будет, если он будет драться с Сергеем на встречных курсах? Может ли он выбрасывать больше ударов? Да, но тогда он будет уязвим для контратак. С другой стороны, Сергей может стать лучше. Он может улучшить физические кондиции, подбор ударов и отсекание от пространства. Сергей может улучшиться, а вот Андре не сможет серьезно улучшиться. Все эти эксперты, которые говорят, что Андре станет лучше, они должно быть сумасшедшие. Не сможет он больше улучшиться», – приводит слова специалиста Allboxing.ru.