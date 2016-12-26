Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лугано- : -Автомобилист
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Хоккей  Динамо Минск- : -Канада
Футбол  Челси- : -Борнмут
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Дания (U-20)
Хоккей  США (U-20)- : -Латвия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тренер Ковалева: Уорд не сможет стать лучше в реванше с Сергеем

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Джон Дэвид Джексон, тренер бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, высказался о возможном реванше против американца Андре Уорда.

Напомним, Ковалев и Уорд провели поединок в Лас-Вегасе 19 ноября. Все трое арбитров отдали победу американцу с одинаковым счетом 114:113. Таким образом, Уорд отобрал у Сергея чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. Отметим, что в контракте на первый поединок было оговорено право россиянина на реванш в случае поражения.

«Что Уорд может сделать иначе, чтобы стать лучше в реванше? Сильнее бить он не сможет, двигаться быстрее тоже – иначе это будет просто беготня. Он упал, и это был не самый сильный удар. Что будет, если он будет драться с Сергеем на встречных курсах? Может ли он выбрасывать больше ударов? Да, но тогда он будет уязвим для контратак. С другой стороны, Сергей может стать лучше. Он может улучшить физические кондиции, подбор ударов и отсекание от пространства. Сергей может улучшиться, а вот Андре не сможет серьезно улучшиться. Все эти эксперты, которые говорят, что Андре станет лучше, они должно быть сумасшедшие. Не сможет он больше улучшиться», – приводит слова специалиста Allboxing.ru.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Маурисио Сулейман: Ковалев может провести бой за титул WBCЭкс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям россиянин Сергей Ковалев вошел в обновленный рейтинг-лист Всемирного боксерского совета (WBC).Александр Лебзяк: Поветкину по зубам любой чемпион. Какая разница кого бить?Александр Лебзяк: Поветкину по зубам любой чемпион. Какая разница кого бить?Олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Александр Лебзяк пожелал удачи Александру Поветкину в его непростом деле.Промоутер Ковалева: Реванш с Уордом может пройти в РоссииПромоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува рассказала, когда должен состояться бой-реванш с американцем Андре Уордом.Эхо вердикта IBU, унижение «Пингвинов» в Коламбусе и новый рекорд Ягра. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Сергей Ковалев: «Сынок судей» Уорд говорит обо мне много гадостей. Остановись, и выйди на реваншРоссийский полутяжеловес Сергей Ковалев снова призвал американца Андре Уорда провести с ним повторный поединок.Ковалев занял второе место в рейтинге WBC в полутяжелом весеКак сообщает официальный сайт WBC, бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев занял второе место в рейтинге организации.Андре Уорд: Ковалев был разбит морально и физически, он просто сломалсяЧемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд – о поединке против российского боксера Сергея Ковалева.Эгис Климас: Если Уорд считает себя лучшим боксером мира, он должен выйти на реванш с КовалевымМенеджер российского полутяжеловеса Сергея Ковалева Эгис Климас рассказал о том, как идут переговоры об организации повторного поединка с Андре Уордом.Допинг-тест Ковалева после боя с Уордом оказался отрицательнымРоссийский полутяжеловес Сергей Ковалев успешно прошел допинг-тест после ноябрьского поединка с американцем Андре Уордом.Ковалев поздравил Усика с успешной защитой чемпионского титулаБывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поздравил украинского боксера Александра Усика с успешной защитой чемпионского пояса WBO в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).Сергей Ковалев: Как можно потерять 400 миллионов?Сергей Ковалев: Как можно потерять 400 миллионов?Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев подвел для себя итоги года и поделился ожиданиями от поединка Александра Поветкина.Сергей Ковалев рассказал о деятельности своего благотворительного фондаБывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал о своем благотворительном фонде.Сергей Ковалев: США – страна возможностейБывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев сравнил Россию и США.Николай Хромов отказался стать тренером Сергея КовалеваИзвестный российский специалист Николай Хромов рассказал, почему отказался стать тренером бывшего чемпион мира в полутяжелом весе Сергея КовалеваСергей Ковалев: Сталкивался ли с нечестным судейством? Да, 19 ноября в Лас-ВегасеБывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что боксерская общественность не согласилась с решением судей, которые засчитали ему поражение в поединке с Андре Уордом.Сергей Ковалев: Хотел бы, чтобы моим наставником стал Николай ХромовБывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что планирует переговорить с тренером Николаем Хромовым на предмет сотрудничества.Сергей Ковалев: Лучше ходить без пояса, чем слышать разговоры, что ты – трусБывший чемпион мира по версия WBA, IBF и WBO Сергей Ковалев объяснил, почему он заработал на поединке с американцем Андре Уордом меньше соперника.Сергей Ковалев: Гассиев, Лебедев – все по силам, только большие (видео)Сергей Ковалев: Гассиев, Лебедев – все по силам, только большие (видео)Российский боксер Сергей Ковалев на презентации своей автобиографии «На грани» рассказал, что может сменить весовую категорию.Сергей Ковалев: Я переоценил Уорда и перестарался при подготовке к боюРоссийский боксер Сергей Ковалев назвал причины поражения от Андре Уорда.Сергей Ковалев: В единоборствах успеха добиваются те, у кого было тяжелое детствоРоссийский боксер Сергей Ковалев заявил, что для того, чтобы достичь больших успехов в индивидуальных видах спорта, нужно пройти через большие трудности в раннем возрасте.

Андре Уорд
Андре Уордвсе новости
Сергей Ковалёв
Сергей Ковалёввсе новости
Джон Дэвид Джексон
Джон Дэвид Джексонвсе новости