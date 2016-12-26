Документы о сдаче стадиона на Крестовском будут подписаны сегодня

26 декабря будут подписаны документы о сдаче стадиона на Крестовском острове в Петербурге, сообщила в своем Твиттере руководитель пресс-службы генподрядчика Екатерина Гигиняк.

- В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня, - написала Гигиняк.

В ответ на сообщения о переносе сроков сдачи стадиона: строительные работы закончены. Соответствующие документы будут подписаны сегодня. — Екатерина Гигиняк (@giginyak) 26 декабря 2016 г.

Напомним, в конце декабря стало известно, что «Зенит» проведет первый матч на новой арене 23 апреля 2017 года матче чемпионата России против «Урала».



Строительные работы на стадионе на Крестовском острове начались в 2007 году. В конце декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020. Сумма, потраченная на строительство арены, составляет 42 миллиарда рублей.

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