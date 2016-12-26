Генрих Мхитарян: Надеюсь, в 2017 году «Манчестер Юнайтед» сможет выиграть несколько трофеев

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян надеется, что в 2017 году «красные дьяволы» завоют несколько трофеев.



- Хотел бы пожелать всей команде, чтобы следующий год стал лучшим для «Юнайтед». Это удивительный сезон, в котором мы имеем возможность бороться за титулы. Мы надеемся, что в наступающем 2017 году, мы сможем выиграть несколько трофеев. «Манчестер Юнайтед» достаточно далеко от лидеров на данный момент, но не отказываемся от борьбы. В чемпионате осталось еще много игр, так что мы попытаемся сделать все возможное, чтобы попасть в первую четверку. И, конечно же, в мы постараемся пройти как можно дальше в Лиге Европы, - цитирует Мхитаряна портал Goal .

Напомним, что после 17 туров в АПЛ «Манчестер Юнайтед», набрав 30 очков, занимает шестую строчку в турнирной таблице. От «Арсенал», занимающего четвертое место в чемпионате, «Юнайтед» отделяет четыре очка.