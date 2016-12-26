«Амкар» может пополниться одним из лучших защитников ФНЛ
Один из лучших центральных защитников ФНЛ Виталий Шахов, выступающий в «Факеле», близок к переходу в «Амкар».
По данным «Советского спорта», игрок интересен главному тренеру «Амкара» Гаджи Гаджиеву, а футболист, в свою очередь, хочет поработать под руководством опытного наставника, команды которого отличаются организованной обороной.
Прошлым летом Шахов находился на просмотре в ЦСКА и произвел приятное впечатление, однако остался в «Факеле», где получал стабильную игровую практику. В этом сезоне футболист провел в составе «Факела» 18 матчей и забил 3 гола.
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