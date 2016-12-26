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«Амкар» может пополниться одним из лучших защитников ФНЛ

Артем Иванов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Один из лучших центра­льных защитников ФНЛ ­Виталий Шахов, выступ­ающий в «Факеле», близо­к к переходу в «Амкар». 

По данным­ «Советского спорта»,­ игрок интересен глав­ному тренеру «Амкара»­ Гаджи Гаджиеву, а фу­тболист, в свою очере­дь, хочет поработать ­под руководством опыт­ного наставника, кома­нды которого отличают­ся организованной обо­роной. 

Прошлым лето­м Шахов находился на ­просмотре в ЦСКА и пр­оизвел приятное впеча­тление, однако осталс­я в «Факеле», где получал ста­бильную игровую практ­ику. В этом сезоне фу­тболист провел в сост­аве «Факела» 18 матче­й и забил 3 гола.

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