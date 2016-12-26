Сергей Шишкарев: Главными задачами является попадание сборных России по гандболу на Игры-2020

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал о поставленных задачах перед организацией на ближайший цикл.

- Одной из главных задач на ближайший цикл является попадание и мужской, и женской сборных на Игры-2020, - передает слова Шишкарева ТАСС.

Напомним, что ранее действующий президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев переизбран на новый срок.

Добавим, что на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро женская сборная России впервые в истории выиграла золотые медали, победив в финале Францию (22:19).