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Сергей Шишкарев: Главными задачами является попадание сборных России по гандболу на Игры-2020

Источник:  ТАССКомментарии

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев рассказал о поставленных задачах перед организацией на ближайший цикл.

- Одной из главных задач на ближайший цикл является попадание и мужской, и женской сборных на Игры-2020, - передает слова Шишкарева ТАСС.

Напомним, что ранее действующий президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев переизбран на новый срок.

Добавим, что на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро женская сборная России впервые в истории выиграла золотые медали, победив в финале Францию (22:19).

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