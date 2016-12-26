Евгений Гинер: Ни у кого в ЦСКА нет карт-бланша , у меня в том числе

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал о правилах в столичном клубе, отметив, что у нового наставника команды Виктора Гончаренко не будет никакого карт-бланша.



«В футбольном клубе ЦСКА карт-бланша нет ни у кого. Никаких послаблений давать нельзя, в любой ситуации надо работать на полную катушку и стремиться к максимальному результату. Как только хоть немного расслабишься, наступит конец развитию клуба и его продвижению вперед. Тренеры и футболисты ни в коем случае не должны обращать внимание на этот отрыв.



Их задача в том, чтобы его ликвидировать. Соответственно менеджерам нужно полностью выкладываться на своих участках работы и так далее. Еще раз скажу, никакого карт-бланша у нас в клубе не существует. Ни у тренеров, ни у игроков, менеджеров, докторов и так далее. И у меня в том числе», – цитирует главу армейцев Bobsoccer.