Павел Колобков: Чтобы принимать решения по лыжникам, надо дождаться итогов расследования

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал временное отстранение шестерых российских лыжников от соревнований.

- Участие шестерых лыжников приостановлено, но никто не признан виновным. А для признания кого-то виновным есть определенная процесс. Сейчас наша федерация взаимодействует с международной. Насколько я знаю, ведутся переговоры по информации из доклада Макларена. На основании этой информации проходит проверка, поэтому участие шестерых спортсменов временно приостановлено. В этой ситуации нужно ждать итогов расследования, а дальше федерация и сами спортсмены будут принимать решения в соответствии с решением. Пока нужно просто смотреть, - передает слова Колобкова «Р-Спорт».

Напомним, в минувшую пятницу, 22 декабря, Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своем сайте разметила пресс-релиз о том, что шестеро лыжников из России временно отстранены от соревнований.

Сообщается, что эти спортсмены подозреваются в антидопинговых нарушениях на Олимпиаде-2014 в Сочи. Отстранение вступило в силу с 22 декабря. Против лыжников открыты дисциплинарные дела. Имена спортсменов в пресс-релизе не указаны. Однако по некоторым сведениям, среди отстраненных Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.