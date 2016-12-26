Китайские клубы ведут борьбу за Пепе

Защитник мадридского «Реала» Пепе может покинуть клуб в январе 2017 года. Об этом сообщает авторитетное издание Marca.



По информации источника, на игрока сборной Португалии претендует ряд китайских клубов. Отмечается, что один из них готов предложить футболисту контракт на улучшенных финансовых условиях. О какой именно команде идет речь источник не уточняет, однако, сообщается что клуб из Азии готов удвоить зарплату 33-летнего защитника.

Ранее сообщалось, что Пепе также интересен «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне португалец провел во всех турнирах за «Реал» 11 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока «сливочных» в 6 млн евро, а его контракт с «Реалом» истекает летом 2017 года.