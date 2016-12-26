Московский «Спартак» заинтересован в приобретении защитника итальянского «Сассуоло» Франческо Ачерби. Об этом сообщает портал Ita Sport Press.

Как отмечает издание, 28-летнего защитника хочет видеть в своей команде главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Переход защитника в российский клуб может состоятся уже в январе.

Добавим, что договор бывшего игрока «Милана» истекает в 2018 году. В текущем сезоне Ачерби сыграл в составе «Сассуоло» 28 игр во всех турнирах и забил три мяча.

Ранее спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси посетил Москву, где встретился с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой. Предполагается, что 50-летний Росси будет отвечать в стане красно-белых за скаутинг игроков на западноевропейском трансферном рынке.