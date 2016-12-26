«Зенит» близок к подписанию полузащитника «Аякса» Гуделя

Полузащитник «Аякса» Неманья Гудель близок к переходу в «Зенит», сообщает «Спортфакт».

По сообщению портала, клубы согласуют последние детали по трансферу сербского хавбека. Петербургский клуб рассматривает игрока как замену Акселю Витселю, который может покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно. Амстердамцы намерены получить за Гуделя не менее 6 миллионов евро.

Напомним, 25-летний полузащитник выступает за «Аякс» с 2015 года. Ранее он также защищал цвета голландских клубов АЗ и «Бреды».

В сезоне-2016/17 Гудель провел шесть матчей в чемпионате Голландии, забил два гола и сделал один результативный пас. Также на его счету четыре матча в составе сборной Сербии в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость Гуделя в 5,5 миллионов евро.

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