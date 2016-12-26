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Сергей Шишкарев: Я благодарен судьбе за то, что увела меня от политики

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поделился первыми впечатлениями после переизбрания на пост президента ФГР.

«Я благодарен судьбе за то, что она увела меня от политики и привела в гандбол, за то, что вместе с федерацией и женской сборной мы достигли выдающихся результатов. Мне хотелось бы, чтобы в следующем году похожие результаты были достигнуты мужской сборной на чемпионате мира, а женские клубы успешно выступили бы в Кубке ЕГФ, где у нас три представителя», – заявил Шишкарев.

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