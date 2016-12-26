Сергей Шишкарев: Я благодарен судьбе за то, что увела меня от политики
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поделился первыми впечатлениями после переизбрания на пост президента ФГР.
«Я благодарен судьбе за то, что она увела меня от политики и привела в гандбол, за то, что вместе с федерацией и женской сборной мы достигли выдающихся результатов. Мне хотелось бы, чтобы в следующем году похожие результаты были достигнуты мужской сборной на чемпионате мира, а женские клубы успешно выступили бы в Кубке ЕГФ, где у нас три представителя», – заявил Шишкарев.
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