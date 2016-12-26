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Дмитрий Юдин: «Нефтехимик» действовал агрессивно? Их тренирует Назаров, это о многом говорит

Источник:  ХК СКАКомментарии

Защитник СКА Дмитрий Юдин поделился впечатлениями победы над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:0).

- Вы много матчей пропустили. Как играется после перерыва?
- Нужно сказать спасибо партнерам, которые помогают вкатиться. Счет 4:0 не отражает то, что происходило на поле. На самом деле, была равная борьба, у наших ворот тоже были опасные моменты. Где-то повезло, ребята хорошо реализовали большинство.

- Не показалось, что хозяева агрессивно действовали?
- Думаю, всем понятно, из-за чего: их тренирует Андрей Назаров, это о многом говорит. Нас готовили к тому, что будет достаточно активная, быстрая, жесткая игра, - приводит слова Юдина официальный сайт СКА.

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Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Нефтехимик» со счетом 4:0. За петербургский клуб отличились Патрик Херсли, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Никита Гусев. Вторую игру на ноль в нынешнем сезоне провел Микко Коскинен.  

После 41 встречи подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 103 очка. Нижнекамцы, проведя на три игры больше, занимают на Востоке одиннадцатую строчку с 55 очками. 

Следующий матч СКА проведет 27 декабря в Казани против «Ак Барса». Игра начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию. «Нефтехимик» в этот же день встретится в Череповце с «Северсталью».  

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Матч

Нефтехимик - СКА - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы:

Херсли (Шипачёв, Гусев), 19:07 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 35:16 (0:2). Войнов (Плотников, Ковальчук), 42:07 (0:3 - бол.). Гусев (Ковальчук), 55:43 (0:4 - бол.).

Место и дата

25 декабря 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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