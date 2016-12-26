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«Спартак» достиг соглашения с Эменике

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает турецкое издание Yeni Şafak, нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике вернется в московский «Спартак», цвета которого он защищал с 2011 по 2013 гг.

Отмечается, что агент игрока уже уладил все детали сделки с красно-белыми, а его клиент будет выступать за российский клуб на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. При этом у «Спартака» будет право выкупить нигерийского форварда. 

Также сообщается, что аренда футболиста будет бесплатной, а красно-белые возьмут на себя обязательства по выплате зарплаты Эменике до конца сезона.

В нынешнем сезоне на счету Эменикетри гола и три голевые передачи в десяти матчах за «Фенербахче» в чемпионате Турции. Контракт форварда с клубом истекает летом 2017 года. 

Напомним, что ранее «Советский спорт» сообщал о том, что «Спартак» достиг соглашения с «Миланом» о переходе в московский клуб еще одного атакующего игрока – Луиса Адриано.

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