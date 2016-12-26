Евгений Гинер: Очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал о ситуации с финским полузащитником Романом Еременко.

— Удары судьбы надо терпеть и держаться достойно. На то мы и мужчины. Считаю Еременко умелым футболистом и очень хорошим человеком. Но ЦСКА никогда не был командой одного игрока. Случаются травмы, дисквалификации, поэтому потерю любого футболиста, в том числе и ключевого, нужно уметь компенсировать. Конечно, очень обидно и жалко, что с Еременко произошел такой казус. Надеюсь, мы выйдем из этой ситуации, мало того, не бросим Романа, поможем ему выкарабкаться и уменьшить срок дисквалификации. Чтобы он вновь заиграл, приносил удовольствие и болельщикам, и команде, - цитирует Гинера BobSoccer.

Напомним, Еременко был отстранен от матчей с 6 октября, так как следы кокаина были обнаружены в пробе игрока, которая была взята у 29-летнего футболиста после матча Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2).

Роман был дисквалифицирован на два года. Ранее юрист Георги Градев заявил, что рассчитывает только на сокращение дисквалификации, но не на полную ее отмену.