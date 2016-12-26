Генподрядчик: Строительные работы на стадионе ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге завершены

Строительные работы на стадионе в Санкт-Петербурге, входившие в контракт генподрядчика возведения арены, завершены. Об этом сообщила пресс-секретарь генподрядчика строительства компании «Метрострой» Екатерина Гигиняк.

- Любая работа должны быть сдана. Исполнитель должен сдать заказчику, заказчик в свою очередь должен сдать (работу) Ростехнадзору. Эти документы сегодня в течение дня должны быть подписаны. Строительные работы завершены - работы, которые входили в контракт, который был подписан в августе. Это не означает окончательную сдачу стадиона в эксплуатацию, это некий этап. Само открытие и церемония будут на матче открытия весной, а перед этим предстоит выполнить пусконаладку, - цитирует Гигиняк «Р-Спорт».

Напомним, что первый матч «Зенита» на новом стадионе пройдет 23 апреля 2017 года. Команда будет принимать «Урал» в чемпионате России.

Отметим, что стадион на Крестовском острове будет принимать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Вместимость стадиона составит 69 тысяч зрителей.