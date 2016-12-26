Вячеслав Караваев: Чемпионат Чехии по футболу послабее российского

Российский защитник чешской «Спарты« Вячеслав Караваев сравнил чемпионаты Чехии и России.

- Чемпионат Чехии послабее российского. Но есть пара команд, которые не затеряются в РФПЛ. Это пражская «Спарта» и «Виктория Плзень», которые не уступят «Спартаку», ЦСКА и «Зениту». Но при этом в чешском чемпионате больше доверяют молодым игрокам. Любой клуб может взять и поставить в основу 17-летнего, 18-летнего футболиста из дубля. Легко. Потому как трамплин в карьере молодого игрока - это идеальное место, - цитирует Караваева «Спорт FM».

Напомним, что пражская «Спарта» встретится с «Ростовом» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч российский клуб проведет дома 16 февраля, ответный - в гостях 23 февраля.