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Вячеслав Караваев: Чемпионат Чехии по футболу послабее российского

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Российский защитник чешской «Спарты« Вячеслав Караваев сравнил чемпионаты Чехии и России.

- Чемпионат Чехии послабее российского. Но есть пара команд, которые не затеряются в РФПЛ. Это пражская «Спарта» и «Виктория Плзень», которые не уступят «Спартаку», ЦСКА и «Зениту». Но при этом в чешском чемпионате больше доверяют молодым игрокам. Любой клуб может взять и поставить в основу 17-летнего, 18-летнего футболиста из дубля. Легко. Потому как трамплин в карьере молодого игрока - это идеальное место, - цитирует Караваева «Спорт FM».

Напомним, что пражская «Спарта» встретится с «Ростовом» в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч российский клуб проведет дома 16 февраля, ответный - в гостях 23 февраля.

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