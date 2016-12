Анонсированы группы турниров WESG по Dota 2 и CS:GO

Организаторы World Electronic Sports Games представили распределение команд по группам на турнирах по Dota 2 и CS:GO.



Группы WESG по Dota 2:



Группа A: T.O.T., Bravada Gaming, Tshow, Horde, Team DileCom, NL5.Reborn.

Группа B: The Imperial, Fantastic Five, Vultur, Team X-Bet, SG e-sports, Team Romania.

Группа C: aboshamalah, s1-Lykos, Duobao.Y, Team One, Dark Passage, The Alliance.

Группа D: Infamous, Team Ukraine, Signature.Trust, Comanche, TNC.Pro, MAX.Y.



Группы WESG по CS:GO:



Группа A: Team Russia, Virtus.pro, Team EnVyUs, epsilon, Team Canada, Team One.

Группа B: K23, rEAK, iGame.com, Team Columbia, VG.CyberZEN, ENZO.

Группа C: Space Soldiers, Signature, Team Kinguin, Five sports.club, GODSENT, Bravado Gaming.

Группа D: Selfless Gaming, JYP Gaming, Dark Passage, Team Quetzal, Tyloo, Team Ukraine.



World Electronic Sports Games пройдет с 12 по 15 января в китайском городе Чанчжоу. Призовой фонд каждого турнира составит 1,5 миллиона долларов.



