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«Вильярреал» поздравил Дениса Черышева с днем рождения

Источник:  ФК «Вильярреал»Комментарии

Испанский «Вильярреал» на своей странице в Twitter поздравил российского полузащитника Дениса Черышева с днем рождения.

Напомним, сегодня, 26 декабря, игроку «желтой субмарины» исполнилось 26 лет.

«Сегодня день рождения большого человека как на поле, так и за его пределами. Счастливого 26-летия тебе», – говорится в сообщении «Вильярреала.

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