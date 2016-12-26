«Вильярреал» поздравил Дениса Черышева с днем рождения
Испанский «Вильярреал» на своей странице в Twitter поздравил российского полузащитника Дениса Черышева с днем рождения.
Напомним, сегодня, 26 декабря, игроку «желтой субмарины» исполнилось 26 лет.
«Сегодня день рождения большого человека как на поле, так и за его пределами. Счастливого 26-летия тебе», – говорится в сообщении «Вильярреала.
Hoy es el cumpleaños de un tipo tan grande fuera como dentro del campo. ¡Felices 26 años 🎂 para @Cheryshev, el nostre xiquet de l'estepa ☃️! pic.twitter.com/sC9AFXVazJ— Villarreal CF (@VillarrealCF) December 26, 2016
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически